Українці не злякалися турецьких акул

Недостовірна інформація про акул, які нібито з`явилися на західному турецькому узбережжі в регіоні Мармаріс, і їх напади на людей не вплинула негативно на туристичні потоки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у коментарі українським журналістам у суботу, 31 травня, в м.Мармаріс (Туреччина) мер міста Алі АДЖАР.

«У даний момент ми бачимо, що потік туристів збільшується на 20%, зокрема, і з України», - відзначив він. За його даними, росіяни і українці займають третє і четверте місця за відвідуваністю Мармаріса після англійців і голландців. Він також відзначив, що інформація про акул здебільшого з`явилася в російських ЗМІ, в турецьких ЗМІ такої інформації не було.

Гендиректор найближчого до Мармарісу аеропорту «Даламан» Хамді ГОВЕНЧ також відзначає зростання пасажиропотоку з України і не бачить причин для його зменшення. За його даними, якщо в 2007 році аеропорт обслужив 12 тис. українців, то цього року очікується обслужити 22-25 тис., а до 2010 довести український пасажиропотік до 100 тис.

Як прокоментували ситуацію в найбільшій турецькій туркомпанії Tez Tour, відмов від турів не було ні з Росії, ні з України. «Кілька днів тому нам почали телефонувати наші знайомі з Росії і говорити про інформацію на російських сайтах про акул, але ми пояснювали ситуацію, і відмов не було - лише дзвінки», - повідомив керівник компанії в регіоні Мармаріс Гюрай АВДЖІ.

Як відзначив А.АДЖАР, у регіоні Мармаріс у бухті Бонджук є заповідна зона, яка перебуває під охороною, де розмножуються занесені в Червону книгу так звані піщані акули, їх довжина сягає максимум 60 см і вони безпечні. При цьому бухта розташована на відстані від курортної зони, туди немає доступу туристам, там немає готелів та інших видів відпочинку.

Широке розповсюдження інформації про атаки акул він не пов`язує з конкурентною боротьбою за туристичні потоки. На думку мера, це, швидше, спотворення і перекручення інформації ЗМІ. «Такої проблеми взагалі немає і не було, бухта закрита для продовження потомства цих маленьких акул у природному середовищі», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у ряді ЗМІ з`явилася інформація, що на західному узбережжі Туреччини закрито десятки пляжів через появу великої кількості акул.

Офіс з питань культури та інформації Посольства Туреччини в Києві спростував цю інформацію.

"Відомо, що до сьогодні не було випадків, пов`язаних з нападом акул на курортному узбережжі Туреччини. А інформація, яку сьогодні опублікували ЗМІ, - не більше, ніж слухи", - прокоментував ситуацію аташе з питань культури і інформації Посольства Туреччини в Києві Ахмет ЧАНГА.

А.ЧАНГА підтвердив, що в туристичному регіоні Мармаріс дійсно є затока під назвою Гьокова. В одну з бухт затоки - Бонджук - справді припливають акули, але тільки в певний період і лише з метою вивести потомство. Бухту, яка має статус природного заповідника, взято під охорону з метою не турбувати акул під час такого важливого для їх існування періоду. "Це абсолютно неагресивні акули, яких ми називаємо sandbar, тобто піщана акула", - додав А.ЧАНГА.