Прем’єр Іраку: розміщення у країні нових сил США без погодження з владою буде вважатися "ворожим актом"

Це була найрізкіша наразі заява іракського прем’єра з приводу плану США направити до Іраку додаткові «експедиційні цільові сили» на підтримку місцевим силовим структурам, передає Радіо Свобода.

Раніше він уже висловлювався проти цього, але не так різко, заявляючи, що будь-які військові операції чи розміщення військових контингентів у будь-якому місці Іраку не може відбуватися без схвалення уряду країни і координації з ним і повного дотримання суверенітету Іраку.

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Завданнями нових американських сил в Іраку, заявляв міністр оборони США Аштон Картер, будуть ударні спецоперації, порятунок заручників, ведення розвідки і пошук із метою захоплення чи знищення ватажків угруповання «Ісламської держави», і ці сили будуть здатні здійснювати бойові операції і в Іраку, і в сусідній Сирії, де теж діє «Ісламська держава».

При цьому мало йтися лише про сто чи двісті бійців, із яких лише частина мала б брати безпосередню участь у бойових операціях, а решта мала б бути радниками, зв’язківцями чи надавати іншу допомогу іракським силам.

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Крім того, близько 50 американських спецпризначенців мають бути направлені на північ Сирії до лав курдських і арабських сирійських сил, що воюють проти угруповання «Ісламська держава».