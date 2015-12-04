У Петербурзі розстріляли поліцейський автомобіль, є загиблі (фото, відео)
На півночі Санкт-Петербурга невідомі розстріляли поліцейський автомобіль «УАЗ». В результаті нападу загинули двоє співробітників МВС. Машина повністю згоріла.
Як повідомляє агентство ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах міста, напад на поліцейських сталося на Муринській дорозі на північно-східній околиці Санкт-Петербурга.
Близько 11 години ранку двоє невідомих розстріляли поліцейський «УАЗ». В результаті двоє людей, які знаходилися в машині співробітників МВС загинули, один отримав поранення. За словами одного з очевидців, потерпілий поліцейський обгорів.
За словами очевидців, в результаті обстрілу машина загорілася. Як повідомляє «Фонтанка», вогонь перекинувся і на автомобіль «Газель», у якого обгоріла передня частина.
Поки місцезнаходження злочинців невідомо. Мотиви скоєння злочину з'ясовуються. За даними ЗМІ, поліцейські могли перевозити гроші, підробляючи як інкасаторів. При цьому очевидці кажуть, що нападники встигли витягнути з палаючого "УАЗ" якісь сумки.
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У Слідчому комітеті підтвердили тільки сам факт атаки на поліцейських. «У нас є достовірна інформація, що стався напад. Даних про загиблих поки немає — на місце виїхала наша слідча група», - сказав ТАСС представник слідчого управління СКР.