У Петербурзі розстріляли поліцейський автомобіль, є загиблі (фото, відео)

12:32, 04 грудня 2015
Світ
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На півночі Санкт-Петербурга невідомі розстріляли поліцейський автомобіль «УАЗ». В результаті нападу загинули двоє співробітників МВС. Машина повністю згоріла.

vk.com/spb_today

Як повідомляє агентство ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах міста, напад на поліцейських сталося на Муринській дорозі на північно-східній околиці Санкт-Петербурга.

Близько 11 години ранку двоє невідомих розстріляли поліцейський «УАЗ». В результаті двоє людей, які знаходилися в машині співробітників МВС загинули, один отримав поранення. За словами одного з очевидців, потерпілий поліцейський обгорів.

vk.com/spb_today

За словами очевидців, в результаті обстрілу машина загорілася. Як повідомляє «Фонтанка», вогонь перекинувся і на автомобіль «Газель», у якого обгоріла передня частина.

Підозрювані у камуфляжній формі, ймовірно озброєні автоматичною зброєю, оголошені в розшук. За словами блогерів, поліція шукає синій Hyundai Accent.

Поки місцезнаходження злочинців невідомо. Мотиви скоєння злочину з'ясовуються. За даними ЗМІ, поліцейські могли перевозити гроші, підробляючи як інкасаторів. При цьому очевидці кажуть, що нападники встигли витягнути з палаючого "УАЗ" якісь сумки.

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У Слідчому комітеті підтвердили тільки сам факт атаки на поліцейських. «У нас є достовірна інформація, що стався напад. Даних про загиблих поки немає — на місце виїхала наша слідча група», - сказав ТАСС представник слідчого управління СКР.

vk.com/spb_today

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