У Петербурзі розстріляли поліцейський автомобіль, є загиблі (фото, відео)

Як повідомляє агентство ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах міста, напад на поліцейських сталося на Муринській дорозі на північно-східній околиці Санкт-Петербурга.

Близько 11 години ранку двоє невідомих розстріляли поліцейський «УАЗ». В результаті двоє людей, які знаходилися в машині співробітників МВС загинули, один отримав поранення. За словами одного з очевидців, потерпілий поліцейський обгорів.

За словами очевидців, в результаті обстрілу машина загорілася. Як повідомляє «Фонтанка», вогонь перекинувся і на автомобіль «Газель», у якого обгоріла передня частина.

Підозрювані у камуфляжній формі, ймовірно озброєні автоматичною зброєю, оголошені в розшук. За словами блогерів, поліція шукає синій Hyundai Accent.

Поки місцезнаходження злочинців невідомо. Мотиви скоєння злочину з'ясовуються. За даними ЗМІ, поліцейські могли перевозити гроші, підробляючи як інкасаторів. При цьому очевидці кажуть, що нападники встигли витягнути з палаючого "УАЗ" якісь сумки. Читайте такожВ інтернеті з'явилися фото з місця аварії російського Мі-28 (фоторепортаж)