У Кремлі нічого не знають про інформацію ФСБ щодо можливих терактів в Таїланді

«Це потрібно в ФСБ питати, я не володію такою інформацією», — сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Читайте такожСпецслужби "втратили слід" одного з учасників терактів у Парижі – CNN

Пєсков також зазначив, що йому невідомо про будь-які плани російської влади обмежити турпоїздки росіян в Таїланд. «Я просто не володію такою інформацією. Потрібно або в НАКу (Національний антитерористичний комітет), або в ФСБ дізнаватися», — сказав він.

Нагадаємо, раніше у ФСБ РФ заявили, що в Таїланд проникли 10 бойовиків ІД. Спецслужби стурбовані можливістю атак на пов'язані з РФ об'єкти та туристів.