У Кремлі нічого не знають про інформацію ФСБ щодо можливих терактів в Таїланді
14:02, 04 грудня 2015Світ
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У Кремлі прокоментували інформацію про те, що ФСБ Росії нібито попередила Таїланд про можливі теракти на курортах проти росіян.
REUTERS
«Це потрібно в ФСБ питати, я не володію такою інформацією», — сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
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Пєсков також зазначив, що йому невідомо про будь-які плани російської влади обмежити турпоїздки росіян в Таїланд. «Я просто не володію такою інформацією. Потрібно або в НАКу (Національний антитерористичний комітет), або в ФСБ дізнаватися», — сказав він.
Нагадаємо, раніше у ФСБ РФ заявили, що в Таїланд проникли 10 бойовиків ІД. Спецслужби стурбовані можливістю атак на пов'язані з РФ об'єкти та туристів.
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