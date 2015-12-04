ФСБ РФ заявляє, що в Таїланд проникли 10 бойовиків ІД - Reuters

Десять осіб, пов'язаних з бойовиками ІД, в'їхали до Таїланду і мають намір здійснити теракти проти росіян, які там перебувають там . Про це, посилаючись на отриманий від російської ФСБ документ, повідомляє тайська поліція.

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Датований 27 листопада та позначений як терміновий, лист стверджував, що 10 сирійців "пов'язаних з ІД" приїхали до королівства між 15 і 31 жовтня.

"Цей документ справжній, ми отримали його від спецслужб", - на правах анонімності повідомило Reuters джерело в правоохоронних органах країни.

Російська сторона зверталася з проханням посилити заходи безпеки у певних районах Таїланду. У місцевій поліції також повідомили, що 4 підозрюваних попрямували в Патайю, двоє – на туристичний острів Пхукет, двоє – до Бангкоку і ще двоє в невідомому напрямку. Але при цьому додали, що поки мова йде про оперативні дані, які необхідно буде перевірити додатково.