Біля берегів Колумбії знайшли затонулий іспанський галеон зі скарбами, вартістю $1,5 мільярда

Біля берегів Колумбії знайшли затонулий корабель (іспанський галеон) "Сан Хосе", який привозив смарагди, золоті і срібні монети на загальну суму близько 1,5 млрд дол (за сьогоднішнім курсом), повідомляє DT.ua з посиланням на The Guardian.

"Сан-Хосе" затонув у 1708 році в Карибському морі поблизу портового міста-фортеці Картахена. Він був частиною флоту короля Філіпа V, що протистояв англійцям під час війни за іспанську спадщину.

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Раніше американська компанія Sea Search Armada (SSA), яка спеціалізується на підводних пошукових роботах, подала позов проти Колумбії, заперечуючи право власності на останки галеона. SSA заявила, що в 1981 році вона визначила місце, де затонув корабель. Однак в 2011 році суд США оголосив "Сан Хосе" власністю Колумбії.