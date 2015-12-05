Боротьба з фінансуванням тероризму: США організують саміт країн-членів Радбезу ООН

Місія США при Організації Об’єднаних Націй оголосила про намір організувати на базі організації саміт міністрів фінансів країн-членів Ради безпеки ООН для обговорення глобальних зусиль із запобігання фінансування бойовиків угруповання «Ісламська держава» та інших терористичних груп, передає Радіо «Свобода».

Очікується, що на саміті 17 грудня в Нью-Йорку, де головуватиме міністр фінансів США Джейкоб Лью, учасники, зокрема, ухвалять нову резолюцію щодо санкцій проти угруповань «Ісламська держава» та «Аль-Каїда».

Це буде перша така зустріч міністрів фінансів країн-членів Ради безпеки ООН, яка, як заявив Лью, покликана продемонструвати «дедалі більш особливу роботу, необхідну для боротьби з тероризмом», зокрема, шляхом перекриття потоків фінансування бойовиків.

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Пропозиції, які мають будуть розглянуті на саміті щодо посилення санкцій Радою безпеки ООН проти «Ісламської держави» вже подали США та Росія.

Американське казначейство вже має досвід відстежування і перекривання каналів надходження коштів екстремістським угрупованням в усьому світі після терористичних атак у США в вересні 2001 року.