Поліція Лондона розслідує напад з ножем у метро як тероризм

Про це повідомив поліцейський чиновник, передає радіо "Свобода". Нагадаємо, у Лондоні три людини отримали поранення унаслідок нападу чоловіка з ножем, який, як повідомляється, кричав "це за Сирію".

Читайте такожУ Лондоні терорист влаштував різанину в метроПоліція затримала підозрюваного в інциденті, який стався 5 грудня в метро в східній частині міста.

Один з потерпілих, як повідомляється, отримав серйозні поранення, а двоє інших - незначні.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Великобританія почала завдавати повітряних ударів проти ймовірних об’єктів терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії.