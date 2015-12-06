Поліція Лондона розслідує напад з ножем у метро як тероризм
14:21, 06 грудня 2015Світ
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Поліція Лондона на даний час розслідує напад чоловіка з ножем на пасажирів у метро як "терористичний акт".
Поліція затримала підозрюваного в інциденті \ flickr.com/a_view_from_the_interior
Про це повідомив поліцейський чиновник, передає радіо "Свобода". Нагадаємо, у Лондоні три людини отримали поранення унаслідок нападу чоловіка з ножем, який, як повідомляється, кричав "це за Сирію".
Читайте такожУ Лондоні терорист влаштував різанину в метроПоліція затримала підозрюваного в інциденті, який стався 5 грудня в метро в східній частині міста.
Один з потерпілих, як повідомляється, отримав серйозні поранення, а двоє інших - незначні.
Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Великобританія почала завдавати повітряних ударів проти ймовірних об’єктів терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії.
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