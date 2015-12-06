У Міноборони Польщі заявили, що країна не має наміру розміщувати ядерну зброю на своїй території
Польща наразі не веде жодної роботи щодо приєднання до програми спільного використання ядерного озброєння НАТО.
Про це повідомили у Міноборони країни, передає "Українська правда".
"Міністерство оборони наразі не веде будь-якої роботи щодо приєднання нашої країни до програми "Nuclear Sharing" НАТО", - йдеться в заяві.
За їхніми словами, коментарі заступника міністра Томаша Шатковського слід розцінювати у контексті останніх обговорень щодо "дефіциту здатності ядерного стримування НАТО на своєму східному фланзі".
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"У коментарях він запропонував різні можливі рішення, у тому числі розширення угоди про обмін НАТО тактичною ядерною зброєю", - наголошуєтсья у заяві.
"Слід також пам'ятати, що Польща є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і уряд не має планів щодо придбання такої зброї", - наголошується у повідомленні.
Раніше сьогодні заступник міністра оборони Польщі Томаш Шатковський заявляв, що відомство розглядає питання, щоб звернутися до НАТО з проханням включити територію його країни у програму так званого ядерного стримування для зміцнення обороноздатності.