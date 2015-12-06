У Міноборони Польщі заявили, що країна не має наміру розміщувати ядерну зброю на своїй території

Про це повідомили у Міноборони країни, передає "Українська правда".

"Міністерство оборони наразі не веде будь-якої роботи щодо приєднання нашої країни до програми "Nuclear Sharing" НАТО", - йдеться в заяві.

За їхніми словами, коментарі заступника міністра Томаша Шатковського слід розцінювати у контексті останніх обговорень щодо "дефіциту здатності ядерного стримування НАТО на своєму східному фланзі".

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"У коментарях він запропонував різні можливі рішення, у тому числі розширення угоди про обмін НАТО тактичною ядерною зброєю", - наголошуєтсья у заяві.

"Слід також пам'ятати, що Польща є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і уряд не має планів щодо придбання такої зброї", - наголошується у повідомленні.

Раніше сьогодні заступник міністра оборони Польщі Томаш Шатковський заявляв, що відомство розглядає питання, щоб звернутися до НАТО з проханням включити територію його країни у програму так званого ядерного стримування для зміцнення обороноздатності.