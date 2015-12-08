РФ підніме в РБ ООН питання про розгортання турецьких військ в Іраку - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на дипломатичне джерело у всесвітній організації.

За словами співрозмовника агентства, інформація про скликання Москвою окремого засідання РБ ООН не відповідає дійсності. "Ні. Питання буде піднято на закритій нараді в розділі "інші питання" (Any other business)", - сказав він. Жодних рішень за підсумками консультацій не очікується.

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька сотень турецьких солдатів були розміщені на півночі Іраку поблизу захопленого терористами «Ісламської держави» міста Мосул.

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У свою чергу, Ірак заявив, що введення турецьких військовослужбовців в північну частину країни є порушенням її суверенітету, і зажадав їх негайно вивести.