Ірак звинувачує Туреччину в контрабанді нафти
Велика частина нафти, що видобувається на території, контрольованій бойовикам "Ісламської держави" в Сирії та Іраку, контрабандним шляхом надходить у Туреччину.
Про це заявив прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль Абаді повідомляє Reuters.
"Необхідно зупинити контрабанду нафти, більшу частину якої терористи ІД постачають в Туреччину", − заявив аль Абаді у ході зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером.
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Зазначається, що звинувачення з боку керівництва Іраку звучать на тлі загострення відносин з Туреччиною у зв'язку з тим, що її військові увійшли на північ Іраку.
У свою чергу, Анкара неодноразово заперечувала всі звинувачення в причетності до контрабанди нафти у бойовиків і підкреслює, що досягла великого прогресу в справі боротьби з контрабандою на кордоні з Іраком і Сирією.