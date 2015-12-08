Ірак звинувачує Туреччину в контрабанді нафти

Про це заявив прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль Абаді повідомляє Reuters.

"Необхідно зупинити контрабанду нафти, більшу частину якої терористи ІД постачають в Туреччину", − заявив аль Абаді у ході зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Зазначається, що звинувачення з боку керівництва Іраку звучать на тлі загострення відносин з Туреччиною у зв'язку з тим, що її військові увійшли на північ Іраку.

У свою чергу, Анкара неодноразово заперечувала всі звинувачення в причетності до контрабанди нафти у бойовиків і підкреслює, що досягла великого прогресу в справі боротьби з контрабандою на кордоні з Іраком і Сирією.