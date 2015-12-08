Туреччина затримала і депортувала знімальну групу пропагандистського телеканалу РФ

Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ РФ.

Зазначається, що вони були затримані у прикордонній із Сирією провінції Хатай на південному сході Туреччини в момент, коли вони прямували в сусідню провінцію Газіантеп.

"Російську знімальну групу привезли до поліцейської дільниці, де повідомили про рішення депортувати їх з Туреччини на підставі, як було заявлено, "порушення правил діяльності іноземних журналістів в Турецькій Республіці", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, стало відомо, що турецька влада відмовилася дати роз'яснення представникам посольства Росії в Туреччині, що вступили в контакт зі знімальною групою незабаром після її затримання.

Нагадаємо, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.