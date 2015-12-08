ООН прийняла резолюцію про "нерозміщення першими зброї у космосі"

Про це повідомляється на сайті МЗС Росії.

«Підтримка нашого документа переважною більшістю держав ООН («за» проголосували 129 країн) підтверджує виняткову важливість і актуальність нашої ініціативи. Показово, що число співавторів нашої резолюції на нинішній сесії зросла до 40 держав», - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що США, Грузія, Ізраїль та Україна проголосували в ООН проти резолюції про нерозміщення першими зброї в космічному просторі.

Американська делегація заявила, що «ініціатива належною мірою не визначає, що вважається «зброєю в космічному просторі».