ООН прийняла резолюцію про "нерозміщення першими зброї у космосі"
18:50, 08 грудня 2015Світ
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70-я сесія Генеральної Асамблеї ООН прийняла внесену Росією у співавторстві з Бразилією і КНР резолюцію «Нерозміщення першими зброї в космосі».
REUTERS
Про це повідомляється на сайті МЗС Росії.
«Підтримка нашого документа переважною більшістю держав ООН («за» проголосували 129 країн) підтверджує виняткову важливість і актуальність нашої ініціативи. Показово, що число співавторів нашої резолюції на нинішній сесії зросла до 40 держав», - йдеться в повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що США, Грузія, Ізраїль та Україна проголосували в ООН проти резолюції про нерозміщення першими зброї в космічному просторі.
Американська делегація заявила, що «ініціатива належною мірою не визначає, що вважається «зброєю в космічному просторі».
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