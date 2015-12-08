У Санкт-Петербурзі помер останній учасник штурму Рейхстагу

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Валентину Ільїну, яка в останні роки багато спілкувалася з Бєляєвим.

«Миколі Михайловичу було 93 роки, він до останніх днів вів активний спосіб життя, не залишав історико-патріотичну роботу», - розповіла Ільїна.

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Також вона підготувала книгу «Нехай буде військова пам'ять сувора. До історії прапора Перемоги». Значна частина книги присвячена Бєляєву.

Відзначається, що під час Великої Вітчизняної війни Микола Бєляєв був комсоргом 756-го полку, солдати якого першими увірвалися в Рейхстаг.

Після Перемоги він довго служив на Тихоокеанському флоті і близько 40 років працював на фабриці «Червоний прапор».