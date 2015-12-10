США готові посилити військову присутність в Іраку

У середу, 9 грудня, міністр оборони США Ештон Картер під час виступу в оборонному комітеті Сенату заявив про просування іракських сил безпеки у провінції Анбар, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, США збільшать там свою присутність у разі відповідного запиту від Багдада.

Ештон Картер також висловив сподівання, що сунітські країни Перської затоки робитимуть більше для боротьби з угрупованням «Ісламська держава». Він закликав Росію стати на «правильний бік» у боротьбі з ісламістами.

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Як повідомляв УНІАН, голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд повідомив, що загони сил спеціального призначення з інших країн можуть приєднатися до боротьби проти "Ісламської держави"