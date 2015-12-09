До спецназу США в Іраку і Сирії для боротьби з ІД можуть підключитися спецназівці країн коаліції
До спецназу США в Іраку і Сирії можуть приєднатися загони спеціального призначення з країн міжнародної коаліції.
Голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд повідомив, що загони сил спеціального призначення з інших країн можуть приєднатися до боротьби проти "Ісламської держави", повідомляє ZN.ua з посиланням на видання Stars and Stripes.
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"Хоча я не можу говорити з вами про (конкретні) країни прямо зараз, тому що ми все ще в процесі обговорення з ними, у нас є ряд країн, з якими ми працюємо з прямо зараз, щоб забезпечити додаткові сили спеціальних операцій у Сирії та Іраку", - сказав Данфорд.
Нагадаємо, сили спеціального призначення США, які схопили бен Ладена, Саддама, і Заркаві, десятками відправляються за лідерами "Ісламської держави".