Шварценеггер боротиметься з глобальним потеплінням

Губернатор американського штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер і британський прем`єр-міністр Тоні Блер домовилися разом боротися з глобальним потеплінням. Як передає "Бі-бі-сі", на зустрічі в Лос-Анджелесі А.Шварценеггер і Т.Блер пообіцяли співробітничати в справі пошуку екологічно чистого палива і розробки енергозбережних технологій. І британський прем`єр, і каліфорнійський губернатор заперечують, що намагалися домовитися в обхід президента США Джорджа Буша, який виступає проти приєднання США до Кіотському протоколу про обмеження викидів шкідливих газів в атмосферу.

"Це угода про обмін ідеями і інформацією, - сказав представник А.Шварценеггера Адам Мендельсон. - Саме ринки, а не уряди вирішуватимуть, які технології використовуватимуться в майбутньому".

РБК