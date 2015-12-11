Пентагон: в результаті авіаударів знищено трьох лідерів "Ісламської держави"

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на CBC News.

Також були ліквідовані "лідер здирницьку мережі" ІД Абу Марьям та Абу Рахман аль-Тунісі, який координував потоки інформації, зброї і бойовиків.

За словами Уоррена, всі троє бойовиків були знищені в районі міста Талль-Афар, який знаходиться на півночі Іраку.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в США підтвердили смерть одного з лідерів терористичного угрупування "Ісламська держава", відомого як Абу Набив.