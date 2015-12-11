Російський ВУЗ відрахував турецьких студентів

Про це повідомляє телеканал «Дождь» з посиланням на представника Асоціації турецьких студентів у Росії Окана Йілдиза. За його словами, в гуртожитку філії МІФІ в Обнінську раніше були проведені обшуки, передає Ехо Москви.

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Вони торкнулися тих студентів, які нібито підтримували в Інтернеті терористичні організації. Крім того, правоохоронці шукали у студентів наркотиків.

Раніше на обшуки і відрахування поскаржилися також турецькі студенти з Воронежа і Саратова. При цьому Воронезький інститут високих технологій дав офіційну відповідь, в якій підтвердив, що з установи дійсно були відраховані турецькі студенти. За заявою адміністрації, це торкнулося дев'яти осіб, які мали «академічні та фінансовими заборгованості».

На початку грудня Мінобрнауки Росії заявило про розірвання договорів про співпрацю між російськими і турецькими вузами. У відомстві розповіли про плани якнайшвидшого повернення російських студентів з Туреччини на батьківщину, проте запевнили, що турецькі громадяни зможуть продовжити навчання в Росії.