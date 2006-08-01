Іран відкинув вимогу Ради Безпеки ООН припинити збагачення урану до кінця серпня.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, речник міністерства закордонних справ Ірану назвав ухвалену в понеділок резолюцію неприйнятною для його країни. Документ передбачає запровадження санкцій проти Ірану, якщо він не виконає вимогу Ради Безпеки. Вищий орган ООН зажадав від уряду в Тегерані до 31 серпня виконати вимоги Міжнародного агентства з атомної енергії та довести, що він не прагне створення ядерної зброї.