Пентагон заявив про подальше нарощування інтенсивності операцій проти ІДІЛ
Сполучені Штати будуть постійно нарощувати інтенсивність дій проти терористів "Ісламської держави" (ІД) в Сирії і Іраку.
Про це заявив Міністр оборони США Ештон Картер.
"Ми робимо цілий ряд кроків, і ми плануємо зробити ще більше для активізації втілення в життя нашої стратегії по розкладанню і знищення ІГ", - сказав Картер на спільній з британським колегою Майклом Фэллоном прес-конференції в Пентагоні.
Картер додав: "Як я очікую, через тиждень, через два тижні, шість тижнів так далі, ми будемо робити все більше, задіяти всі великі можливості, отримувати все більший ефект від наших дій".
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"Це цілісна ідея. Це те, про що просив нас президент Обама, це те, що ми можемо і будемо робити", - зазначив шеф Пентагону.
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Феллон, у свою чергу, підтвердив позицію Заходу по російському участі в сирійському врегулювання, заявивши, що для надання допомоги керованої США міжнародної коаліції проти ІГ у Сирії Росія "повинна припинити підтримку Асада, допомогти завершити громадянську війну в Сирії, припинити нанесення авіаударів по опозиції, яка виступає проти Асада".