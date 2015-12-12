"Ісламська держава" взяла відповідальність за загибель 16 осіб у Хомсі

Вибуховий пристрій було закладено в автомобілі. Відповідальність за акт насильства взяла на себе заборонена у ряді країн світу "Ісламська держава", передає Російська служба ВВС.

Як стверджують джихадисти, їх бомба була націлена на шиїтів. У своїй заяві ІД повідомляє про дві детонації, які привели до загибелі 25 осіб.

Читайте такожЗвідки "Ісламська держава" отримує фінансування (інфографіка)

Представники сирійської влади повідомляють про один вибух і 16 жертв. За даними урядових ЗМІ, в автомобілі було 150 кг вибухівки. При детонації бомби вибухнув також газовий балон у сусідньому магазині.