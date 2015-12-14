Газета Financial Times назвала людину року

Причиною такого рішення стала відкрита міграційна політика Німеччини, передає РБК з посиланням на публікацію на сайті видання.

Зберігаючи двері Європи відчиненими для понад мільйона мусульманських біженців, Меркель "залишить настільки ж сильну спадщину, як і її наставник, колишній канцлер Гельмут Коль, який керував возз'єднанням Німеччини та створенням єдиної європейської валюти", наголошує FT.

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За свою політику Меркель часто зазнавала критики, в тому числі з боку власних однопартійців, нагадує видання. Ті, хто не згоден з нею, звинувачують Меркель у зарозумілості і самовдоволенні, але її прихильники кажуть, що канцлер керується християнськими принципами, вірячи в позитивний ефект від міграції, зазначає газета.

FT наводить і слова самої Меркель, яка закликала співгромадян припинити звинувачувати мусульман і "показати силу своїх переконань": "Давайте мати мужність, щоб сказати, що ми — християни. Давайте мати мужність, щоб сказати, що ми будемо вести діалог з мусульманами".

Раніше Time назвав "Людиною року" канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Друге місце посів голова «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді. На третьому місці опинився кандидат у президенти США Дональд Трамп. Четверте місце зайняли активісти руху Black Lives Matter. На п'ятій позиції президент Ірану Хасан Роухані.