Time назвав Меркель "Людиною року", глава ІД - на другому місці
15:07, 09 грудня 2015Світ
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Time назвав «Людиною року» канцлера Німеччини Ангелу Меркель.
Меркель стала людиною року за версією Time / Фрагмент обкладинки журналу
Друге місце посів голова «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді. На третьому місці опинився кандидат у президенти США Дональд Трамп.
Четверте місце зайняли активісти руху Black Lives Matter. На п'ятій позиції президент Ірану Хасан Роухани, повідомляє Газета.ру.
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У шорт-лист кандидатів увійшли вісім чоловік, у тому числі президент Росії Володимир Путін.
В інтернет-голосуванні переміг кандидат у президенти США Берні Сандерс.
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