Time назвав Меркель "Людиною року", глава ІД - на другому місці

Time назвав «Людиною року» канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Друге місце посів голова «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді. На третьому місці опинився кандидат у президенти США Дональд Трамп. Четверте місце зайняли активісти руху Black Lives Matter. На п'ятій позиції президент Ірану Хасан Роухани, повідомляє Газета.ру. Читайте такожTime запропонував читачам вибрати "Людину року" У шорт-лист кандидатів увійшли вісім чоловік, у тому числі президент Росії Володимир Путін. В інтернет-голосуванні переміг кандидат у президенти США Берні Сандерс.

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