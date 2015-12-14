У Путіна заявили про скасування російсько-турецького саміту

Російсько-турецький саміт, який планувався на грудень в Санкт-Петербурзі, скасовано, повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Ні, його (саміту) не буде, він не планується", - підкреслив представник Кремля.

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Раніше про те, що російсько-турецький форум скасовано, поінформувала керівник Росспівробітництва Любов Глєбова. "Я є співголовою російсько-турецької форуму, - нагадала вона. - Громадськи форматам, як правило, передують зустрічі глав держав, і такий форум було призначено на грудень". За її словами, форум розпочне роботу після того, як відбудеться така зустріч. "Однак це не означає, що ми згортаємо або зменшуємо російсько-турецькі відносини", - підкреслила глава агентства.

Нагадаємо, в кінці листопада Пісків повідомляв пресі, що захід поки офіційно не скасовано. "Ні, ситуація не прояснилася. Офіційно ніякої відміни поки не було. Але зараз у повітрі висить багато питань щодо можливості проведення цього заходу. Але підкреслюю - скасування поки немає", - зазначав тоді представник Кремля.

Причиною кризи у відносинах між Росією і Туреччиною став інцидент, який стався 24 листопада, коли турецькі ВПС збили російський військовий літак.