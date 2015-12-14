Пілота збитого Су-24 застрелив громадянин Туреччини - посол РФ

Як передає Hürriyet Daily News, про це заявив посол Росії в цій країні Андрій Карлов.

Говорячи про смерть одного з двох пілотів збитого літака, Карлів заявив, що у російського військового стріляв громадянин Туреччини Алпарслан Челік.

"Це Алпарслан Челік, який стріляв у нашого пілота. Він вийшов перед камерами і зробив заяву, а потім показав частину парашута. Він вільно говорив по-турецьки", - сказав Карлов, додавши, що батько Челіка є "колишнім мером".

Читайте такожРосія назвала три умови відновлення відносин з Туреччиною

Дипломат заявив, що група представників преси, які "напевно, випадково були там, де наш літак був збитий, з професійним обладнанням", зняли групу людей, яка стріляла в російського пілота.

За його словами, було "легко визначити, що ватажок бандитів, що зробив заяву, був не сирійським громадянином, а турецьким".

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Читайте такожУ мережі з'явилося відео катапультування російських пілотів збитого Су-24

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його екіпаж 10 разів попереджали про порушення повітряного простору. У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

Один з двох пілотів збитого літака Олег Пєшков помер після катапультування, однак другий був врятований і доставлений на російську військову базу в Сирії. Тіло загиблого Туреччина передала Росії, згодом воно з почестями було доставлено в РФ. У той же час в результаті обстрілу вертольота, що виконував в Сирії рятувальну операцію з пошуку пілотів Су-24, загинув і російський морський піхотинець Олександр Позинич.

Читайте такожПутін хоче, щоб британці долучилися до розшифрування "чорних скриньок" збитого Су-24