ЗМІ: російські екіпажі "Містралів" розформовано
Російські екіпажі «Містралів» розформовані.
Військово-дипломатичне джерело ТАСС повідомило про завершення розформування російських екіпажів вертольотоносців «Містраль».
«Екіпажі обох «Містралів» розформовані і призначені на надводні кораблі військових флотів Російської Федерації», - заявило джерело.
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Він зазначив, що підготовлене для вертольотоносців російське обладнання доставлено в Росію за рахунок французького бюджету.
«Питання про використання цього обладнання Єгиптом поки що відкрите. У разі, якщо єгиптяни не куплять цю апаратуру, воно буде використовуватися на російських бойових кораблях», - зазначило джерело.
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Як повідомляв УНІАН, контракт на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль" був укладений між французькою DCNS/STX і "Рособоронекспортом" в 2011 році.
Франція повинна була передати перший корабель «Владивосток» в листопаді минулого року, проте влітку 2014 року президент Франції Франсуа Олланд оголосив, що у зв'язку з подіями в Україні "Містралі" не можуть бути передані РФ.
В Єлисейському палаці заявили, що обидва судна залишаються в одноосібній власності Франції і в її повному розпорядженні.
Згідно з досягнутими між РФ і Францією домовленостями, Париж повинен був повернути Росії 949,8 млн євро.