ЗМІ: російські екіпажі "Містралів" розформовано

Як повідомляв УНІАН, контракт на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль" був укладений між французькою DCNS/STX і "Рособоронекспортом" в 2011 році.

Франція повинна була передати перший корабель «Владивосток» в листопаді минулого року, проте влітку 2014 року президент Франції Франсуа Олланд оголосив, що у зв'язку з подіями в Україні "Містралі" не можуть бути передані РФ.

В Єлисейському палаці заявили, що обидва судна залишаються в одноосібній власності Франції і в її повному розпорядженні.

Згідно з досягнутими між РФ і Францією домовленостями, Париж повинен був повернути Росії 949,8 млн євро.