Більше тисячі пастухів увірвалися до парламенту Румунії

Більше тисячі пастухів прорвали кордони поліції і увірвалися на територію Румунського парламенту. Вони протестують проти закону, що обмежує кількість пастуших собак і можливості випасати овець з грудня по квітень.

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Поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ, повідомляє АР.

Відзначається, що багато з пастухів були одягнені в довгі овечі кожухи і дули в сурми. Близько 4000 осіб приїхали на акцію до Бухареста з віддалених районів країни.

"Ми не зможемо жити без наших пастуших собак. Хто буде захищати овець від диких тварин? Ми вимагаємо, щоб нам повернули наші права", – заявив один з учасників протесту.

Закон, який викликав обурення фермерів, встановлює, що на рівнині пастух зможе використовувати для охорони стада одну собаку, а в гірській місцевості – три. Інші вівчарки повинні бути знищені.

Прихильники проекту стверджують, що таке обмеження дозволить вберегти тварин, на яких багато полюють в цій країні, зокрема оленів і кабанів, від собак.

Зазначимо, що вівчарство є одним із найважливіших елементів заробітку жителів сільських районів Румунії.