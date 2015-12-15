Більше тисячі пастухів увірвалися до парламенту Румунії
Поліція застосувала проти них сльозогінний газ.
Більше тисячі пастухів прорвали кордони поліції і увірвалися на територію Румунського парламенту. Вони протестують проти закону, що обмежує кількість пастуших собак і можливості випасати овець з грудня по квітень.
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Поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ, повідомляє АР.
Відзначається, що багато з пастухів були одягнені в довгі овечі кожухи і дули в сурми. Близько 4000 осіб приїхали на акцію до Бухареста з віддалених районів країни.
"Ми не зможемо жити без наших пастуших собак. Хто буде захищати овець від диких тварин? Ми вимагаємо, щоб нам повернули наші права", – заявив один з учасників протесту.
Закон, який викликав обурення фермерів, встановлює, що на рівнині пастух зможе використовувати для охорони стада одну собаку, а в гірській місцевості – три. Інші вівчарки повинні бути знищені.
Прихильники проекту стверджують, що таке обмеження дозволить вберегти тварин, на яких багато полюють в цій країні, зокрема оленів і кабанів, від собак.
Зазначимо, що вівчарство є одним із найважливіших елементів заробітку жителів сільських районів Румунії.