Через загрозу теракту закрилися всі школи Лос-Анджелеса

Попередження надійшло одному з членів місцевого управління освіти.

Не повідомляється, про яку саме школу йшла мова, але поліція вирішила закрити всі освітні установи другого за величиною округу США, передає Lenta.ru.

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У шкільний округ Лос-Анджелесавходять навчальні заклади самого міста й прилеглих до нього населених пунктів. Школи округу відвідує більше 655 тисяч учнів, в них працюють майже 32 тисячі вчителів.