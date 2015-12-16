Через табори "Ісламської держави" пройшли від 5 до 7 тисяч європейців - Європол
08:14, 16 грудня 2015Світ
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Директор поліцейської служби Європейського союзу (Європол) Роб Вайнрайт повідомив, що до терористичної організації "Ісламська держава" приєдналися від п'яти до семи тисяч європейців.
REUTERS
За словами Вайнрайта, терористи провели тренування і навчання від п'яти до семи тисяч громадян країн Європи в Іраку і Сирії, передає "Дождь" з посиланням на Associated Press.
Директор Європолу повідомив, що деякі з тих, хто приєднався до "Ісламської держави", повернулися назад у Європу "з наміром вчинити такі ж атаки, з якими ми вже стикалися".
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Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що на боці ІДІЛ воюють до 7 тисяч вихідців з РФ і країн СНД.
При цьому за даними ФСБ РФ, майже 2,5 тисячі росіян приєдналися до бойовиків "Ісламської держави".
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