Через табори "Ісламської держави" пройшли від 5 до 7 тисяч європейців - Європол

За словами Вайнрайта, терористи провели тренування і навчання від п'яти до семи тисяч громадян країн Європи в Іраку і Сирії, передає "Дождь" з посиланням на Associated Press.

Директор Європолу повідомив, що деякі з тих, хто приєднався до "Ісламської держави", повернулися назад у Європу "з наміром вчинити такі ж атаки, з якими ми вже стикалися".

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Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що на боці ІДІЛ воюють до 7 тисяч вихідців з РФ і країн СНД.

При цьому за даними ФСБ РФ, майже 2,5 тисячі росіян приєдналися до бойовиків "Ісламської держави".