"Америка, я тільки починаю": стала відома дата виходу нового сезону серіалу "Картковий будиночок"

05:31, 17 грудня 2015
Світ
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Netflix опублікував трейлер четвертого сезону серіалу «Картковий будиночок».

REUTERS

Трейлер зроблений у вигляді передвиборчого ролика Френка Андервуда, який має намір брати участь у виборах президента США.

«Америка, я тільки починаю», — промовляє герой актора Кевіна Спейсі на відео.

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Новий сезон «Карткового будиночка» вийде 4 березня 2016 року.

В рамках нового сезону компанія Netflix запустила хештег #FU2016, а також спеціальний сайт-візитку Френка Андервуда.

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