"Америка, я тільки починаю": стала відома дата виходу нового сезону серіалу "Картковий будиночок"
05:31, 17 грудня 2015Світ
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Netflix опублікував трейлер четвертого сезону серіалу «Картковий будиночок».
REUTERS
Трейлер зроблений у вигляді передвиборчого ролика Френка Андервуда, який має намір брати участь у виборах президента США.
«Америка, я тільки починаю», — промовляє герой актора Кевіна Спейсі на відео.
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Новий сезон «Карткового будиночка» вийде 4 березня 2016 року.
We're only getting started. #FU2016#HouseofCardspic.twitter.com/rVybk7aFmT
— House of Cards (@HouseofCards) December 16, 2015
В рамках нового сезону компанія Netflix запустила хештег #FU2016, а також спеціальний сайт-візитку Френка Андервуда.
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