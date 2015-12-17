У центрі Москви горить культурний центр МВС

07:23, 17 грудня 2015
Світ
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В будинку культури управління МВС в центрі Москви сталася пожежа. Загорілися два поверхи п'ятиповерхової адміністративної будівлі. Пожежі присвоєно третій ступінь складності за п'ятибальною шкалою.

соцсети / zn.ua

Інформація про те, що в будинку культури МВС за адресою Новослободская, 47 сталося загоряння, надійшла до МНС о 5:49 (4:59 за Київським часом), повідомила прес-служба ГУ МНС у столиці, повідомляє РБК.

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Відомостей про постраждалих не надходило. Як повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу МНС, в гасінні пожежі беруть участь 20 пожежних машин.

Як повідомляв УНІАН, велика пожежа сталася в ніч на неділю в Воронезькому психоневрологічному інтернаті. Раніше було відомо про понад 20 жертв.

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