У центрі Москви горить культурний центр МВС

Інформація про те, що в будинку культури МВС за адресою Новослободская, 47 сталося загоряння, надійшла до МНС о 5:49 (4:59 за Київським часом), повідомила прес-служба ГУ МНС у столиці, повідомляє РБК.

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Відомостей про постраждалих не надходило. Як повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу МНС, в гасінні пожежі беруть участь 20 пожежних машин.

Як повідомляв УНІАН, велика пожежа сталася в ніч на неділю в Воронезькому психоневрологічному інтернаті. Раніше було відомо про понад 20 жертв.