У Москві на Красній площі чоловік підпалив себе
11:45, 17 грудня 2015Світ
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На Красній площі при вході на каток чоловік підпалив себе.
REUTERS
Про це повідомляє агентство міських новин «Москва».
В даний час поліція з'ясовує обставини події.
У повідомленні йдеться, що у чоловіка було знайдено постанову судді про проходження ним психіатричної експертизи в рамках справи про побої.
Про це повідомило джерело.
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Після того, як пожежу було загашено, чоловік був затриманий. Йому була викликана «швидка допомога».
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