У Москві на Красній площі чоловік підпалив себе

Про це повідомляє агентство міських новин «Москва».

В даний час поліція з'ясовує обставини події.

У повідомленні йдеться, що у чоловіка було знайдено постанову судді про проходження ним психіатричної експертизи в рамках справи про побої.

Про це повідомило джерело.

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Після того, як пожежу було загашено, чоловік був затриманий. Йому була викликана «швидка допомога».