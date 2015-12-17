Путін назвав бомбардування міст Сирії "навчаннями" без великого навантаження на бюджет

Військову операцію РФ в Сирії в Кремлі вважають "навчаннями". Про це президент РФ Володимир Путін заявив під час прес-конференції.

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"Операція в Сирії не має серйозного впливу на бюджет Росії. Ми істотно довго можемо потренуватися без істотного збитку для бюджету", - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, з початку військової операції РФ у Сирії її жертвами стали майже 600 мирних жителів, повідомляють правозахисники. Літаки РФ в Сирії здійснили 1 тис. 458 авіаударів тільки за останній тиждень.