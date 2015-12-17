Путін назвав бомбардування міст Сирії "навчаннями" без великого навантаження на бюджет
12:24, 17 грудня 2015Світ
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Він вважає, що "тренування" можуть тривати досить довго.
Путін назвав бомбардування міст Сирії "навчаннями" / УНІАН
Військову операцію РФ в Сирії в Кремлі вважають "навчаннями". Про це президент РФ Володимир Путін заявив під час прес-конференції.
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"Операція в Сирії не має серйозного впливу на бюджет Росії. Ми істотно довго можемо потренуватися без істотного збитку для бюджету", - заявив Путін.
Як повідомляв УНІАН, з початку військової операції РФ у Сирії її жертвами стали майже 600 мирних жителів, повідомляють правозахисники. Літаки РФ в Сирії здійснили 1 тис. 458 авіаударів тільки за останній тиждень.
Путін назвав бомбардування Сирії навчаннями
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