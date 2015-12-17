Путін про смерть Нємцова: "зовсім не факт, що людину треба було вбивати, я ніколи це не прийму"

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

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"З приводу злочину проти Бориса Юхимовича Нємцова. Я був з ним знайомий особисто, у нас не завжди були з ними погані стосунки, я з ним ніколи стосунків не псував, він обрав такий шлях політичної боротьби, особистих атак. Я до цього звик, не він один, але це зовсім не факт, що людину треба вбивати, я ніколи цього не прийму", - сказав Путін.

Він підкреслив, що це розслідування має бути завершене, а учасники мають бути покарані, хто б це не був.

За словами російського лідера, потрібно встановити, ховаються вони в Чечні або за кордоном.

Путін заявив, що це питання ніколи не обговорював з керівництвом Чечні і не збирається цього робити, оскільки слідство має встановити винуватця, як би довго воно не тривало.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є мотив політичної або релігійної ненависті.