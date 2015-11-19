Ймовірний організатор вбивства Нємцова знаходиться в Чечні - ЗМІ

Ймовірний організатор вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова Руслан Мухудінов, рішення про заочний арешт якого виніс Басманний суд Москви, перебуває на території Чечні.

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на джерела в правоохрранительных органах.

«Оперативники з'ясували, що відразу після вбивства Нємцова Руслан Геремєєв і його водій-помічник Руслан Мухудінов прибули до Чечні. Потім обидва зникли», - зазначає джерело.

За одаржаними даними, що надійшли у правоохоронні органи, Мухудінов і Геремєєв з аеропорту Уйташ, розташованого поруч з Каспійськом, вилетіли до ОАЕ. Туди ж незабаром перебралися і їхні дружини з дітьми. Однак потім, як з'ясували представники правоохоронних органів, Мухудінов і Геремєєв повернулися в республіку.

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У оперативників є інформація, що зараз вони перебувають в гірській місцевості, в районі села Беной.

Під час слухань у Басманному суді про заочний арешт Мухудінова, який необхідний для передачі матеріалів на нього в Інтерпол для організації міжнародного розшуку, прозвучала інформація про те, що він може перебувати в ОАЕ.

"Те, що він відлітав до Еміратів, документально зафіксовано, а його повернення і нинішнє перебування в республіці, - поки що ні", - пояснив співрозмовник агентства.

Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Москворецькому мосту біля Кремля.