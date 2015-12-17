Путін сумнівається, що йому потрібна військова база в Сирії, коли є ракети

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін сказав на щорічній великій прес-конференції.

Говорячи про військову базу РФ в сирійському місті Латакія, Путін розповів, що західні країни неодноразово запевняли, що інтереси Росії в Сирії будуть враховані.

За словами президента РФ, йому задали питання: «Хочете, ваша база там залишиться?»

«Та я взагалі не знаю, нам потрібна там база чи ні? І що таке база? База – це достатня інфраструктура, суттєва... Туди гроші треба вкладати», - зазначив він.

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При цьому Путін додав, що в Сирії є російська авіація, є тимчасові модулі для харчування і для відпочинку військовослужбовців.

"Ми зібрали за два дні, завантажили... І все, і вже на своїх аеродромах. А база – це зовсім інша історія. У нас деякі вважають, що так, нам потрібно мати бази. У мене немає такої впевненості", - зазначив Путін.

Він заявив, що РФ володіє достатніми потужностями, у тому числі ракетами на авіаційних носіях дальністю 1,5 тисячі кілометрів – «Калібр», Х-101 на літаках – 4,5 тисячі кілометрів.

"Навіщо нам там база? Якщо когось треба дістати, ми і так дістанемо", - підкреслив Путін.

Разом з тим він допустив можливу необхідність тимчасового пункту базування в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу звинуватив Росію у спробі здійснити етнічні чистки в провінції Латакія в Сирії.

Він пояснив такі дії РФ тим, що "вони хочуть вигнати їх, вони хочуть очистити цей район за етнічною ознакою, для того, щоб режим і російські бази в Латакії і Тартусі були захищені".

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Раніше головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав заявляв, що Росія підтримує сирійський режим, щоб зберегти контроль над військово-морською базою на Середземному морі.

Іноземні ЗМІ відзначали, що російська українська військово-морська база на сирійському узбережжі знаходиться в Тартусі, на території, підконтрольній силам Башара аль-Асада, і збереження цього контролю для Кремля має стратегічне значення.

У вересні ліванські джерела стверджували, що Росія в Сирії встановлює дві військові бази, одну біля морського узбережжя, а іншу в глибині Сирії для проведення військових операцій.

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