Прем'єр Туреччини звинувачує Росію в етнічних чистках у Сирії
Туреччина заявляє, що Росія намагається здійснити етнічну чистку на півночі Латакії.
Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу звинувачує Росію у намаганні здійснити етнічні чистки у провінції Латакія в Сирії.
Про це повідомляє Reuters.
Голова турецького уряду заявив, що "Росія намагається здійснити етнічну чистку на півночі Латакії, щоб примусити усіх туркменів та сунітське населення, яке не має добрих відносин з режимом (президента Башара аль-Асада - УНІАН), покинути територію".
"Вони хочуть вигнати їх, вони хочуть очистити цей район за етнічною ознакою для того, щоб режим та російські бази у Латакії та Тартусі були захищеними", - наголосив Давутоглу.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав заявляв, що Росія підтримує режим президента Сирії, щоб зберегти контроль над військово-морської базою у Середземному морі.
Іноземні ЗМІ зазначали, що російська середземноморська військово-морська база на сирійському узбережжі знаходиться у Тартусі, на території, яка підконтрольна силам аль-Асада, і збереження цього контролю для Кремля має стратегічне значення.
У вересні ліванські джерела стверджували, що Росія у Сирії встановлює дві військові бази, одну біля морського узбережжя, а іншу в глибині Сирії для здійснення військових операцій.