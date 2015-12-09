Прем'єр Туреччини звинувачує Росію в етнічних чистках у Сирії

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу звинувачує Росію у намаганні здійснити етнічні чистки у провінції Латакія в Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

Голова турецького уряду заявив, що "Росія намагається здійснити етнічну чистку на півночі Латакії, щоб примусити усіх туркменів та сунітське населення, яке не має добрих відносин з режимом (президента Башара аль-Асада - УНІАН), покинути територію".

"Вони хочуть вигнати їх, вони хочуть очистити цей район за етнічною ознакою для того, щоб режим та російські бази у Латакії та Тартусі були захищеними", - наголосив Давутоглу.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав заявляв, що Росія підтримує режим президента Сирії, щоб зберегти контроль над військово-морської базою у Середземному морі.

Іноземні ЗМІ зазначали, що російська середземноморська військово-морська база на сирійському узбережжі знаходиться у Тартусі, на території, яка підконтрольна силам аль-Асада, і збереження цього контролю для Кремля має стратегічне значення.

У вересні ліванські джерела стверджували, що Росія у Сирії встановлює дві військові бази, одну біля морського узбережжя, а іншу в глибині Сирії для здійснення військових операцій.