Санкції проти Росії змушують Путіна переконувати міжнародну спільноту в єдиних підходах щодо Сирії - Білий Дім

Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар Білого Дому Джош Ернест сказав сьогодні на брифінгу у Вашингтоні. (Трансляція брифінгу здійснювалась на сайті Білого дому - УНІАН).

Таким чином він прокоментував слова президента Російської Федерації Володимира Путіна, що нібито США та Росія мають однаковий загальний підхід щодо кризи у Сирії.

Речник Білого Дому заявив, що він не здивований, що президент РФ може мати інше пояснення щодо вирішення ситуації у Сирії.

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"У першу чергу тому, що сьогодні Росія є ізольованою через дестабілізаційні дії в Україні. Росія є суб'єктом серйозних економічних санкцій, які були накладені на її економіку Сполученими Штатами та нашими європейськими союзниками, які мають негативний вплив на російську економіку", - сказав Ернест.

У зв'язку з цим він вважає, що ізоляція Росії призвела до того, що ця країна опинилася в доволі "незручному становищі".

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Речник Білого Дому пояснив, що хоча ця ситуація "не є настільки незручною, щоб змусити Росію змінити свою стратегію в Україні, але... це є новою ознакою цього скрутного становища, що президент Путін намагається запропонувати міжнародній спільноті, що він дотримується політики Сполучених Штатів, коли справа доходить до Сирії".

При цьому Ернест переконаний, що це не відповідає дійсності.

"Ми погоджуємося у необхідності політичного перехідного періоду в Сирії, але російські війська продовжують в односторонньому порядку брати участь в операціях у Сирії. Вони не зосереджені на боротьбі з ІДІЛ, але - скоріше на допомозі режиму Асада, що є несумісним з політикою, поглядами або пріоритетами Сполучених Штатів, або будь-якої з 65 країн, які входять до (міжнародної) коаліції", - заявив Ернест.

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Він зазначив, що США привітали би той факт, якби РФ зробила конструктивний внесок в напрямку боротьби з ІДІЛ, але на його переконання, це вимагає істотних змін у військовій стратегії Росії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія підтримує ініціативу США про прийняття резолюції Ради безпеки ООН щодо врегулювання ситуації в Сирії.