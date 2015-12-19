Туреччина не сприймає слова Путіна серйозно – прем'єр

Туреччина не сприймає останні коментарі президента РФ Володимира Путіна щодо інциденту з російським літаком Су-24 серйозно.

Про це заявив прем'єр Туреччини Ахмет Давутоглу в коментарі Huriyett, передає «Європейська правда».

"Я можу відреагувати на них лише посмішкою. Вони не відповідають духу нинішнього дня", - зазначив він.

"Образою було б поставитися до цих коментарів серйозно", - підкреслив Давутоглу.

За словами Давутоглу, фрази Путіна прозвучали в дусі радянської пропаганди.

"Але епоха радянської пропаганди давно пройшла", - додав він.

Нагадаємо, 24 листопада Туреччина збила фронтовий бомбардувальник Су-24 російської авіагрупи. За даними турецької влади, російський літак, перед тим як його збив турецький винищувач F-16, не реагував на попередження.

Літак впав в сирійській провінції Латакія поблизу кордону з Туреччиною, де базується російська авіація.

Туреччина заявила, що збила російський літак заради захисту свого суверенітету.

Путін назвав інцидент з літаком "ударом у спину, який завдали посібники терористів". Крім того, він зажадав від Туреччини вибачень і компенсації.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не буде вибачатися за збитий літак.

Читайте такожУ Білому домі прокоментували слова Путіна про причини збиття Су-24 Туреччиною

17 грудня Путін провів підсумкову прес-конференцію, на якій заявив, що Туреччина збила російський Су-24, щоб «лизнути американців в одне місце».