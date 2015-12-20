В Індонезії затонуло судно: більше 80 осіб зникли без вісті

Понад 80 людей продовжують числиться зниклими без вісті після аварії пасажирського судна біля острова Сулавесі в центральній Індонезії.

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, також виявлені тіла трьох загиблих, 39 осіб вдалося врятувати. Деякі з них змогли зачепитися за риболовецькі буї у відкритому морі.

Судно зі 118 пасажирами на борту залишило місто Колака на південно-сході провінції Сулавесі вранці в суботу за місцевим часом. Воно прямувало в порт Сива на іншому березі затоки Боні.

Пізніше диспетчер отримав телефонний дзвінок від члена екіпажу порома, який повідомив, що судно терпить лихо. Більше екіпаж на зв'язок не виходив.

За попередніми даними, судно захлиснули триметрові хвилі. Воно перекинулося та затонуло.

За словами прес-секретаря Міністерства транспорту Індонезії, на поромі знаходилося 89 дорослих, п'ятеро дітей, 14 немовлят та 10 членів екіпажу.

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Пошуки людей ведуть шість рятувальних суден. Пошуково-рятувальна операція ускладнена через погану погоду та великі хвилі.