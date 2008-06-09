У Росії залишиться тільки один президент?

Як стало відомо виданню Газета, в Кремлі готуються до скасування посади президента в національних республіках Російської Федерації.

Першим свого власного президента позбудеться Татарстан. Не у персональному плані звичайно - беззмінний Мінтімер Шаймієв, якраз, так чи інакше, швидше за все продовжить керувати республікою - а саме стосовно посади як такої. У Кремлі порахували, пише Газета, що президент в країні повинен бути один. Почати з Татарії вирішили не випадково. Джерела говорять, що Шаймієв засидівся на своєму посту і це не подобається нинішньому керівництву. Але і прибрати одного з впливових політиків, який контролює ситуацію в національному регіоні, так просто не можна. Скасувавши ж пост президента, Шаймієв може зайняти крісло спікера регіонального парламенту. Кажуть, що сам він не проти такої перестановки, тому що хоче особисто підготувати республіку до Універсіади в 2013 році, а на якій посаді для нього не має значення. Услід за Татарстаном президентів скасують у Башкирії і Чувашії, і тільки потім реформа рушить на Північний Кавказ. Де, вважають спостерігачі, майже напевно зіткнеться з серйозними проблемами.

За даними Газети, відповідні поправки про скасування інституту президентства парламент Татарстану може прийняти вже в кінці цього місяця.

Эхо Москвы