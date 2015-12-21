Ізраїль завдав артилерійського удару по Лівану у відповідь на ракетний обстріл - ЗМІ

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Відзначається, що вогонь був відкритий у відповідь на ракетний обстріл з боку Ліванської Республіки.

Зокрема, армія оборони Ізраїлю задіяла артилерію для удару по Південному Лівану у відповідь на ракетний обстріл населених пунктів західної Галілеї (північний захід Ізраїлю).

Ізраїль вважає Збройні сили Лівану відповідальними за все, що відбувається на території держави. У прес-службі Армії оборони Ізраїлю також підкреслили, що вони продовжать протистояти діям, спрямованим на порушення суверенітету країни і безпеки її громадян.

Інформації про жертви і руйнування не надходило.

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20 грудня з південної території Лівану було випущено не менше трьох ракет по Ізраїлю, повідомляє ліванський портал Naharnet з посиланням на джерело в службі безпеки Лівану. Відзначається, що удар був нанесений у відповідь на знищення ВПС Ізраїлю лідера ліванських бойовиків Саміра Кантара в Сирії. Ліванський рух «Хезболла», що спавпрацює з офіційним Дамаском, підтвердив загибель Кантара і поклав відповідальність за авіаудар на ізраїльську владу.

Раніше 20 грудня Кантар був знищений під час ракетного обстрілу будівлі в районі Джарамана в передмісті Дамаска. За інформацією Reuters, ракетний обстріл здійснили ізраїльські ВПС.