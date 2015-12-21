Громадяни Словенії на референдумі проголосували проти одностатевих шлюбів
Громадяни Словенії на референдумі, що відбувся в неділю, 20 грудня, відхилили закон, який надав би одностатевим парам право на шлюб і усиновлення дітей.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.
За попередніми даними, проти закону висловилися 63,4% виборців, тоді як на його підтримку висловилися 36,6%. Явка склала 36,2%.
У березні парламент країни прийняв закон, що надає одностатевим парам право на шлюб і усиновлення дітей, але він не набув чинності, оскільки громадський рух «За дітей» подав апеляцію у верховний суд, добившись у результаті винесення питання на референдум.
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За підсумками попереднього референдуму в 2012 році проти надання додаткових прав одностатевим парам висловилися майже 55 відсотків виборців.
Уряд новий закон підтримав, однак не брав участь у кампанії з проведення референдуму. Головна опозиційна політична сила, Словенська демократична партія (СДП), висловилася проти закону.
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