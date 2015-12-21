Singapore Airlines вводить заборону на перевезення літієвих акумуляторів

Як йдеться в поширеній заяві авіаперевізника, подібні вимоги будуть пред'являтися і під час польотів бюджетної компанії Tiger Airways, що входить до складу Singapore Airlines, передає ТАСС.

"Відповідно до вимог безпеки, розроблених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), компанія посилює вимоги до перевезення пасажирами багажу", - зазначається в заяві. Обмеження стосуються як ручної поклажі, так і багажу, що здається, додали представники Singapore Airlines.

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Зокрема, забороняється перевезення електровелосипедів, електричних скутерів, самокатів, гіроскутерів, що набирають популярність, а також сегвеїв. Разом з тим, як і раніше можна буде брати на борт спеціальне медичне обладнання, наприклад, інвалідні коляски та мобільні станції першої допомоги.

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