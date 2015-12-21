У Великобританії вимагають визнати злочини "Ісламської держави" геноцидом

Під листом, який було направлено Камерону, поставили свої підписи 66 членів нижньої палати парламенту Великобританії, серед яких - три англіканських єпископа, вчені, юристи та інші, повідомляє Русская служба Би-би-си.

Вони хочуть, щоб британський прем'єр застосував весь свій політичний вплив, щоб саме слово "геноцид" використовувалося стосовно дій джихадистів "Ісламської держави" в Сирії і Іраку.

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Як доказ цієї точки зору вони призводять вбивства бойовиками ІД релігійних лідерів, масові вбивства, катування, викрадення заради викупу або сексуального рабства, систематичне насильство над християнськими дівчатами та жінками, а також над представницями інших релігій. Також вони вказують на випадки крадіжок землі і майна християнських церков і насильницьке навернення в іслам.

Крім християн від насильства з боку ІД страждають, головним чином, єзиди - це невелике співтовариство етнічних курдів, які сповідують єзидизм.