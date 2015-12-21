У МЗС Люксембургу заявили, що курс нового уряду Польщі - це повернення до СРСР

Про це заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн в ефірі німецького радіо SWR, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Gazeta Wyborcza.

За його словами, те, що відбувається в Польщі, дивно і страшно.

"Атаки на незалежність судової влади, засоби масової інформації, методи, які при цьому застосовуються – це нехтування принципами ЄС. Складається враження, що ми повертаємося до радянських часів", - сказав Ассельборн.

"ЄС повинен як можна швидше і способом, що не залишає сумнівів, пояснити польському уряду, що так чинити не можна", - додав міністр.

При цьому, за його словами, якщо польські медіа та судова влада остаточно втратять свободу, справа може дійти і до позбавлення Польщі права голосу в ЄС.

Слід зазначити, що це вже не перші критичні висловлювання Ассельборна на адресу Польщі.

"Те, що новий польський уряд хоче мати вплив на судову владу, на свободу медіа, дуже погано, і в ЄС є не тільки право, але й обов'язок втрутитися, щоб зупинити цю тенденцію", - заявляв він раніше.

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У МЗС Польщі засудили ці висловлювання.

"Я вважаю неприйнятними спроби втручання в діяльність польського уряду, обраного в ході демократичних і вільних виборів", - підкреслив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Польщі пройшли масові антиурядові протести.