В Афганістані теракт на авіабазі США: є загиблі та поранені – Reuters

Терорист-смертник атакував спільний американсько-афганський патруль неподалік від авіабази США "Баграм" на півночі Афганістану.

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В результаті нападу загинули п'ятеро і були поранені ще шестеро військових. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Reuters.

Представництво НАТО в Кабулі підтвердило сам факт атаки і повідомило, що терорист використовував саморобний вибуховий пристрій. Розслідування триває.

Зазначимо, що "Баграм" – одна з найважливіших баз, на якій знаходяться близько 9,8 тисяч американських солдатів, які залишилися там після торішньої військової операції.

Сьогоднішній напад відбувся всього через тиждень після атаки на базу "Кандагар" на півдні Афганістану та іспанське посольство в Кабулі.