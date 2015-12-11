Присутність турецьких військових в Іраку: Багдад подасть скаргу до ООН

У заяві на своєму офіційному сайті глава іракського уряду просить Радбез ООН віддати розпорядження Туреччині про негайне виведення військ з Іраку, передає Бі-бі-сі.

На початку грудня близько 150 військовослужбовців турецької армії у супроводі танків перетнули кордон з Іраком.

Вони розмістилися неподалік від міста Мосул, який перебуває під контролем екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Читайте такожЕрдоган: Турецькі війська знаходяться в Іраку на прохання Багдада з 2014 року

В Анкарі стверджують, що минулого року Багдад розширив ліміт на кількість турецьких військовослужбовців на своїй території.

Нагадаємо, вчора турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна не буде виводити свої війська з Іраку, де вони перебувають за угодою з урядом у Багдаді.