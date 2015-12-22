Туреччина оголосила про передислокацію відправлених до Іраку військ і продовження місії до звільнення Мосула

Про це повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Крім того, Давутоглу заявив, що Туреччина продовжить місію в Іраку до звільнення Мосула на півночі Іраку. Він заявив, що Анкара проводить навчання збройних формувань курдів і міліції у Мосулі у відповідності з запитом іракської влади. Туреччина, як зауважив прем'єр, продовжить надавати таку підтримку, «поки Мосул не буде звільнено» від бойовиків забороненої «Ісламської держави».

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Про те, що батальйон турецьких солдатів розміщений поблизу захопленого терористичним угрупованням "Ісламська держава" міста Мосул, ЗМІ повідомили 4 грудня. Ці війська були посилені бронетехнікою.

Анкара пояснювала необхідність військової присутності підготовкою ополченців з числа місцевих жителів. Іракський МЗС кваліфікував дії Туреччини як вторгнення. Багдад відкинув можливість проведення неузгодженої з ним військової операції і зажадав виведення турецьких підрозділів. Пізніше під час телефонної розмови президент США Барак Обама закликав президента Туреччини вивести війська з Іраку.